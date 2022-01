Bregenz: Traditionsbetrieb schließt seine Pforten für immer

Es geht eine Ära zu Ende: Seit 1965 war das bekannte und beliebte Geschäft ein Anlaufpunkt für Kunden aus Bregenz und Umgebung.

Die Tage sind gezählt: Am 19. Februar 2022 wird das Bregenzer Traditionsgeschäft seine Pforten für immer schließen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht.

Gasser Schuhaus

u003cpu003eGasseru003c/pu003en © VOL.AT/Springer

Traditionsbetrieb

1951 eröffneten Heinrich und Rita Gasser, die Eltern von Erich Gasser und Brigitte Rhomberg, ihr erstes Geschäft in der Bregenzer Bahnhofstraße. Im Jahre 1953 folgte das Geschäft in der Schulgasse, das es immer noch gibt und rund 12 Jahre später folgte der Betrieb in der Rheinstraße. 1987 übernahmen Erich und Doris Gasser die Leitung des Geschäfts.

Treue Kundschaft

Die Inhaber Brigitte Rhomberg, Erich und Doris Gasser, sind sehr dankbar für die treue Kundschaft, die sie über viele Jahre hinweg auf ihrem Weg begleitet haben. Das entgegengebrachte Vertrauen, das Mitgefühl und die Herzlichkeit ihrer Kunden wird ihnen dabei immer in besonderer Erinnerung bleiben.

Es ist Zeit sich zu verabschieden

Der Inhaberfamilie fällt der Rückzug schwer. Es ist ein sehr emotionaler Abschied, wenn man sich vorstellt, wie lange sie die Geschäfte schon leiten und nun in einem davon den Vorhang zuziehen müssen. Nur schweren Herzens werden sie den Laden in der Rheinstraße nun schließen. „Es ist an der Zeit schön langsam ‚Servus‘ zu sagen“, sagt Geschäftsführer Erich Gasser gegenüber VOL.AT. Sie möchten im Hinblick auf die Pension etwas zurücktreten, um nach so vielen Jahren auch mal ihre Freizeit genießen zu können.

Eine Art von Nächstenliebe

Für ihre Kundschaft war das Team immer da, auch während der Pandemie, wie Doris Gasser schildert. Die Geschäftsführerin ist aber auch ihrerseits für di Unterstützung und Treue der Kundinnen und Kunden dankbar, die sie auch in Corona-Zeiten unterstützten. Aus diesem Grund fällt ihnen der Abschied auch besonders schwer: „Eine es war eine jahrzehntelange lange Treue, das ist wunderbar. Wir haben so viele nette Kunden gehabt.“

u003cpu003eSchuhhaus Gasseru003c/pu003en © VOL.AT/Milosavljevic

Mit hoffnungsvollem Blick in die Zukunft

Brigitte Rhomberg, Erich und Doris Gasser schauen trotzdem mit Hoffnung in die Zukunft und freuen sich nichtsdestotrotz auf ein neues Kapitel. Sie werden nach wie vor das Geschäft im Bregenzer Stadtzentrum weiterführen und wollen es etwas auf Vordermann bringen. Aus diesem Grund wird jetzt renoviert und am 18. Februar wiedereröffnet. Auch das Sortiment im Laden soll etwas verändert und an die Kundenwünsche angepasst werden, sodass man dann wieder aus einer großartigen Auswahl an Schuhen auswählen kann

