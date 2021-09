Bregenz Handball vs. Alpla HC Hard und Schülerprotest

Die Cheftrainer Markus Burger (Bregenz Handball) und Hannes Jòn Jònsson (Alpla HC Hard) und BMHS-Landesschulsprecherin Anne Urbanek heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

"Bregenz Handball hat im Rahmen seiner Möglichkeiten einen optimalen Kader zusammengestellt und wollen die Harder am Freitag ärgern," heißt es in einer Ankündigung von Bregenz Handball. Alpla HC Hard führt mit Saisonstart und zwei erfolgreichen Siegen die Tabelle an und gilt als Favorit. Das Ländle-Derby findet am Freitag, um 18.30 Uhr in der Handballarena Rieden-Vorkloster statt. Heute zu Gast in "Vorarlberg LIVE": die beiden Cheftrainer Markus Burger und Hannes Jòn Jònsson.