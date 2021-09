Schulstart im Ländle: 18 CoV-Fälle nach erster Testrunde

Die Ergebnisse der ersten Covid-Testrunde im neuen Schuljahr stehen fest: 18 Schüler wurden in Vorarlberg positiv getestet.

Am Montag startete in Vorarlberg das neue Schuljahr für mehr als 54.300 Schülerinnen sowie über 6.700 Lehrpersonen. Bis Dienstagabend konnten die Schulen die Ergebnisse der ersten Covid-Testrunde melden. Am Dienstag waren bereits 16 Fälle bekannt.