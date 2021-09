Schulanfang: Bisher 16 positive Fälle gemeldet

Gestern starteten Vorarlbergs Schüler ins neue Schuljahr. Bei der ersten Covid-Testrunde wurden bisher 16 Fälle bekannt.

Mit einer dreiwöchigen Sicherheitsphase startete am Montag das neue Schuljahr. Für die Teilnahme am Unterricht werden drei Corona-Tests pro Woche durchgeführt, einer davon ein PCR-Test. Die erste Testrunde fand bereits am Montag statt. Wie die Bildungsdirektion gegenüber VOL.AT bestätigte, sind derzeit 16 Fälle an Vorarlberger Schulen bekannt. Die Fälle verteilen sich über ganz Vorarlberg und verschiedene Schultypen.