Pädagogen-Protestaktion vor dem Bürgerhaus Bregenz

Am Montagmorgen fand in Bregenz eine Protestaktion statt, bei der gegen die Corona-Verordnungen protestiert wurde.

In einschlägigen Telegram-Gruppen wurde am Wochenende zu einer Protestaktion der Elementarpädagogik (Kindergärten, Kinderbetreuung) aufgerufen. Diese fand am heutigen Montag beim Bürgerhaus in Bregenz statt.