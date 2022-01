Bregenz bekommt ein zweites "Mili"

Seit Mitte Oktober des Vorjahres wird der Niedrigwasserstand des Bodensees dazu genutzt, die Bauarbeiten an der Pipeline in Bregenz voranzutreiben.

Die Neugestaltung des rund 500 m langen Abschnitts vom Nostalgiebad „Mili“ in Richtung Lochau ist zwischenzeitlich schon recht weit fortgeschritten. Und sie stand einmal mehr auf der Tagesordnung des Bregenzer Stadtrates am 25. Jänner.

In der Sitzung wurden für die künftige „Ausstattung“ der Naherholungszone weitere Aufträge im Gesamtwert von 238.000 Euro vergeben. Dafür werden unter anderem auf der Höhe des „Melanie“ ein Holzbadesteg und eine WC-Anlage errichtet. Die Neugestaltung lehnt sich an die vorangegangene Etappe an. Fuß- und Radwege werden getennt. Allerdings muss aufgrund der völlig anderen geologischen Untergrundverhältnisse eine Ufermauer mit Treppen zum See gebaut werden.