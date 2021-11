Erste Baustellenführungen an der Pipeline: Stadt informierte über Arbeiten

Seit einem Monat laufen die Arbeiten zum Ausbau der Pipeline. VOL.AT war bei der ersten Baustellenführung mit dabei.

Die Pipeline in Bregenz wird ausgebaut. Seit rund einem Monat sind die Bauarbeiten zur Neugestaltung des rund 500 Meter langen Abschnitts der Pipeline vom Nostalgiebad "Mili" in Richtung Lochau im Gange. Die Strecke soll attraktiver werden. Der Fuß- und Radweg wird fortgeführt, seeseitig sollen Sitzbänke entstehen. Auch ein weiterer Badesteg und WC-Anlagen sind geplant.

Bürgerinformation vor Ort

Bregenzer zur Baustellenführung



Das ist der aktuelle Stand



Die Arbeiten an der Pipeline gehen gut voran. Mit der Aufschüttung des Flachufers sowie mit den Arbeiten an den Brückenbauwerken beim Schanzgraben und beim Klausmühlebach wurde bereits begonnen. Am Flachufer werde aufgeschüttet, am Steilufer müsse man mit Bauwerken entsprechend weiterarbeiten. "Jetzt ist man noch am Anfang der Baustelle", erklärt Bürgermeister Ritsch gegenüber VOL.AT. Die Arbeiten sollen bis Mai abgeschlossen sein. Alles sei zum Glück gut vorbereitet worden. Besonders erfreulich sei, dass auch die Kosten im Rahmen lägen.