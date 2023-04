Brand im Gasthaus Schendlingen in Bregenz: Darum ermittelt jetzt die Kripo

Pommes Schuld an Brand?

Kripo ermittelt

Am Gebäude entstand schwerer Sachschaden. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Beim VOL.AT-Lokalaugenschein am Dienstag waren Kripo-Beamte in blauen Anzügen beim Brandobjekt vor Ort und untersuchten es. Wie die Pressestelle der LPD Vorarlberg gegenüber VOL.AT bestätigt, ermittelt nach dem Brand nun die Kriminalpolizei. Es handle sich dabei um eine normale Vorgehensweise. Entweder handle es sich um Brandermittler oder es seien Spezialisten aus Wien hinzugezogen worden, so die Polizeipressestelle. (VOL.AT)