Bodensee-Schnellstraße, Covid-19 und Bio Hofbier

Martin Ohneberg, Präsident der IV-Vorarlberg, Gesundheitsexperte Armin Fidler und Wolfgang Sila, Geschäftsführer Fohrenburger Brauerei sind am Mittwoch, ab 17 Uhr, bei Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Martin Ohneberg, Präsident IV-Vorarlberg

Österreich öffnet wieder! Was bedeutet das für die Industrie? Außerdem bekommt Vorarlberg etwa 20 Millionen Euro von den insgesamt 3,5 Milliarden Euro des EU-Aufbaufonds. Für Martin Ohneberg, Präsident der Industriellenvereinigung Vorarlberg ist das zu wenig. Wieso das so ist und wie er weiters zu der CP-Variante der Bodensee-Schnellstraße (S18) steht, erklärt Martin Ohneberg heute ab 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.

Wolfgang Sila, Geschäftsführer Fohrenburger Brauerei & s'Fäscht GmbH

Die Fohrenburger Brauerei sind mit ihrem Bio Hofbier derzeit in aller Munde. "Als tief in der Region verwurzelte Brauerei freut es uns besonders, mit Vorarlberger Bio Bäuerinnen und Bio Bauern zusammenzuarbeiten und somit ein Bier mit 100% Braugerste aus dem Ländle brauen zu können. Das hat es noch nie gegeben und deshalb können wir mit Stolz behaupten, die regionalste Brauerei in Vorarlberg zu sein", so Wolfgang Sila, Geschäftsführer Brauerei Fohrenburg. Mehr dazu heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Prof. Armin Fidler, Gesundheitsökonom

Gesundheitsökonom Armin Fidler ist Berater der Vorarlberger Landesregierung in der Covid-19-Krise und Mitglied der "Corona-Kommission". Er studierte Medizin, machte seinen Turnus am LKH Bregenz und lehrt jetzt selbst an den Universitäten in Innsbruck und Bologna. Bevor sich Armin Fidler in Hörbranz niederließ, arbeitete er unter anderem in den USA und war viele Jahr lang für die Weltbank tätig.

VORARLBERG LIVE am Mittwoch, 19. Mai 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Martin Ohneberg (Präsident IV-Vorarlberg), Wolfgang Sila (Geschäftsführer Fohrenburger Brauerei & s'Fäscht GmbH), Armin Fidler (Gesundheitsexperte)

Moderation: Gerold Riedmann (VN.at-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.