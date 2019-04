Bludenz: Spatenstich für neue ÖBB-Lehrwerkstätte erfolgt

Die Lehrlinge können hier ab 2020 zukunftsweisende Berufe erlernen, z.B. Mechatronik, Elektrotechnik oder Gleisbau. Der Neubau ersetzt die bisherige Lehrwerkstätte in Feldkirch.

Weil die Bahn der Zukunft gut geschulte Fachkräfte braucht, bauen die ÖBB in Bludenz eine neue Lehrwerkstätte. Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich für das 8 Millionen Euro schwere Projekt. Der Neubau gegenüber vom Bahnhofsgebäude an der Mokrystraße ersetzt die bisherige Lehrwerkstätte in Feldkirch. Ausschlaggebend für die neue Standortwahl war die wesentlich bessere Erreichbarkeit und die Hebung von Synergien zwischen Lehrlingswesen und den in Bludenz angesiedelten ÖBB-Werkstätten. Die bisherige Lehrwerkstätte in Feldkirch ist in einem schlechten baulichen Zustand und stark sanierungsbedürftig. Zudem ist die Erreichbarkeit mit sehr langen Zugangswegen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht optimal.