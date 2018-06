Vorarlberg/Bludenz: Verein muss für Lehrwerkstätte weichen

Die angekündigte Ansiedelung der ÖBB-Lehrwerkstätte am Bludenzer Bahnhofsgelände wird von der ÖVP Bludenz begrüßt. „Jeder Impuls zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und Lehrstellen hilft dem Standort“, so Bürgermeister Mandi Katzenmayer.

Bürgermeister Mandi Katzenmayer hat den ÖBB eine Präsentation am kommenden Donnerstag in der Stadtvertretungssitzung ermöglicht. Die Lehrwerkstätte der ÖBB in Vorarlberg soll bis 2020 in Bludenz fertiggestellt werden, da die Anlagen in Feldkirch nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Rund sieben Millionen Euro sollen in eine komplett neue Werkstätte investiert werden. In der ÖBB-Lehrwerkstätte sollen in Folge, vermutlich ab 2020, rund 100 Lehrlinge in 22 Berufen bei der Bahn ausgebildet. Auch eine Lehre mit Matura soll angeboten werden.