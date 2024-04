Blitzermarathon 2024 in Bayern: Achtung, hier wird geblitzt!

Am Freitag findet in Bayern der Blitzermarathon 2024 statt. Im Allgäu misst die Polizei an über 80 Stellen die Geschwindigkeit. VOL.AT hat alle Blitzer in der Übersicht.

Beim bayernweiten Blitzmarathon - auch Blitzermarathon genannt - kontrolliert die Polizei an zahlreichen Messstellen in der Region die Geschwindigkeit von Autofahrern und Motorradfahrern.

Blitzermarathon: Ab 6 Uhr wird kontrolliert

Der Blitzermarathon 2024 findet am 19. April statt. An diesem Tag wird ab 6 Uhr verstärkt kontrolliert und geblitzt. Insgesamt 24 Stunden dauert die Aktion. Sie endet am Samstag, 20. April, um 6 Uhr. Rund 2.000 Polizeibeamte und kommunale Verkehrsüberwacher sind an ungefähr 1.500 verschiedenen Messstellen im gesamten Bundesland im Einsatz.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat im Vorfeld des 11. Bayerischen Blitzmarathons festgehalten. „Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. 125 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Bayerns Straßen bei Geschwindigkeitsunfällen ums Leben gekommen. Diese schlimmen Schicksale wären vermeidbar gewesen. Unser Blitzmarathon soll deshalb wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Es geht uns nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken.“

"Speedweek"

Im Rahmen der europaweiten "Speedweek" finden in ganz Deutschland verschiedene Aktionen statt. Dabei soll das Tempo von Verkehrsteilnehmer auf den Straßen verstärkt kontrolliert werden. Der Haupttag der Speedweek ist der Blitzermarathon am 19. April 2024.

Hier stehen die Blitzer am Wochenende

Blitzer in Kempten, Memmingen, Kaufbeuren:

Kaufbeuren - Gewerbestraße 87600 - Tempo 30

- Gewerbestraße 87600 - Tempo 30 Kempten - Adenauerring/Berliner Platz - Tempo 60

- Adenauerring/Berliner Platz - Tempo 60 Kempten - Memminger Straße 52 - Tempo 30 / 50

- Memminger Straße 52 - Tempo 30 / 50 Kempten - Schumacherring - Tempo 60

- Schumacherring - Tempo 60 Kempten - Thomas-Dachser-Straße - Tempo 60

- Thomas-Dachser-Straße - Tempo 60 Lindau - Bregenzer Straße - Tempo 50

- Bregenzer Straße - Tempo 50 Lindau - Unterreitnauer Straße - Tempo 50

- Unterreitnauer Straße - Tempo 50 Memmingen - Donaustr., zw. Ring und Kuhberg, beide Fahrtrichtungen - Tempo 50

- Donaustr., zw. Ring und Kuhberg, beide Fahrtrichtungen - Tempo 50 Memmingen K MM 30, Europastraße, AS 140, km 02, bis 0,55 - Tempo 60

K MM 30, Europastraße, AS 140, km 02, bis 0,55 - Tempo 60 Memmingen K MM 30, Europastraße, AS 140, km 1,3 - Tempo 70

self all Open preferences.

Ostallgäu:

Bertholdshofen - Schongauer Str. Höhe Einmdg. Prälatenweg - Tempo 30

- Schongauer Str. Höhe Einmdg. Prälatenweg - Tempo 30 Buchloe - Münchener Straße - Tempo 30

- Münchener Straße - Tempo 30 Buchloe/Lindenberg - Kemptener Straße - Tempo 50

- Kemptener Straße - Tempo 50 Friesenried - St 2055 - Tempo 70

- St 2055 - Tempo 70 Füssen - Kemptener Straße 68 - Tempo 50 - Tempo 50

- Kemptener Straße 68 - Tempo 50 - Tempo 50 Germaringen - B12, Ab. 640, Höhe Ketterschwang - Tempo 100

- B12, Ab. 640, Höhe Ketterschwang - Tempo 100 Germaringen - Dösinger Straße - Tempo 50

- Dösinger Straße - Tempo 50 Lamerdingen - SS 2035 Tempo 100

- SS 2035 Tempo 100 Marktoberdorf - B 16, Hauptstraße in Rieder - Tempo 50

- B 16, Hauptstraße in Rieder - Tempo 50 Marktoberdorf - B 16, Kaufbeurener Straße - Tempo 50

- B 16, Kaufbeurener Straße - Tempo 50 Marktoberdorf - B472, Brückenstraße - Tempo 50

- B472, Brückenstraße - Tempo 50 Marktoberdorf - B472, Schongauer Straße - Tempo 30

- B472, Schongauer Straße - Tempo 30 Marktoberdorf - Pflegeheim Mühlsteig Höhe Hs.-Nr. 29 - Tempo 30

- Pflegeheim Mühlsteig Höhe Hs.-Nr. 29 - Tempo 30 Marktoberdorf - Schwabenstraße - Tempo 30

- Schwabenstraße - Tempo 30 Nesselwang (Lachen) - K OAL23, Ab. 140, km 1,25 - Tempo 50

- K OAL23, Ab. 140, km 1,25 - Tempo 50 Rieden am Forggensee - B16, Abschn. 160, km 5,7 - Tempo 70

- B16, Abschn. 160, km 5,7 - Tempo 70 Ronsberg - Engetrieder Straße - Tempo 30

- Engetrieder Straße - Tempo 30 Roßhaupten - Abzweigungen B16, Ab. 160, km 7,3 - Tempo 70

- Abzweigungen B16, Ab. 160, km 7,3 - Tempo 70 Ruderatshofen - OAL 7, Orstseinfahrt - Tempo 30

- OAL 7, Orstseinfahrt - Tempo 30 Schwangau - B17, Absch. 160, km 0,9 FR Süden - Tempo 70

- B17, Absch. 160, km 0,9 FR Süden - Tempo 70 Seeg - K OAL 1, Absch. 160, km 2,0, FR Westen - Tempo 100

- K OAL 1, Absch. 160, km 2,0, FR Westen - Tempo 100 Stötten B 16, Abzweig Heggen - Tempo 100

B 16, Abzweig Heggen - Tempo 100 Unterthingau - OAL 3, Abzweigung Beilstein - 100

- OAL 3, Abzweigung Beilstein - 100 Westendorf - Ostendorfer Straße - Tempo 100

- Ostendorfer Straße - Tempo 100 Biessenhofen - Abzweigung nach Kreen - Tempo 70

self all Open preferences.

Westallgäu:

Grünenbach - ST 2001 - Tempo 100

- ST 2001 - Tempo 100 Grünenbach - Staatsstraße 2001 - Tempo 100

- Staatsstraße 2001 - Tempo 100 Lindenberg - B308, A 180 - Tempo 70

- B308, A 180 - Tempo 70 Scheidegg - B308, A160 - Tempo 60

- B308, A160 - Tempo 60 Sigmarszell - B 308, Ab. 120, KM 0.25 - Tempo 70

- B 308, Ab. 120, KM 0.25 - Tempo 70 Wasserburg - K LI 16, Ab. 120, KM 1.1 - Tempo 60

- K LI 16, Ab. 120, KM 1.1 - Tempo 60 Weiler-Simmerberg - ST2001, A180, S0,5 / Hammermühle - Tempo 70

- ST2001, A180, S0,5 / Hammermühle - Tempo 70 Weißensberg - Rothkreuz - Tempo 50

Blitzermarathon: Bilanz im Jahr 2023

Während des zehnten Bayerischen 24-Stunden-Blitzmarathons im April 2023 wurden von der Bayerischen Polizei 8.690 Verkehrsteilnehmer wegen Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ertappt. Dies geschah trotz der im Voraus bekannt gegebenen Messstellen. Ein besonders gravierender Fall wurde auf einer Staatsstraße bei Freising verzeichnet, wo ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 155 Stundenkilometern gefahren ist, obwohl dort nur 60 Stundenkilometer erlaubt sind.

(VOL.AT)