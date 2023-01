Schneller und genauer: Neues "Super-Radar" kommt

Lasertechnik

Das sagen ASFINAG und Polizei

Bisher sind die neuen Radargeräte nur an der A1 in Oberösterreich im Einsatz. Die ASFINAG dazu: " Wir haben keine Radargeräte in Vorarlberg im Einsatz. Daher ist auch kein Abtausch geplant. Grundsätzlich ist und bleibt die Polizei für den Betrieb und das Handling von Radargeräten verantwortlich, in Teilbereichen kooperiert die ASFINAG insbesondere bei der Investition/Beschaffung natürlich eng mit der Polizei". Auch die Landesverkehrsabteilung Vorarlberg bestätigt auf VOL.AT Anfrage, dass im Ländle keine Umrüstung auf das neue "Super-Radar" geplant ist.