S18-Gegner mit Fake-Radar aus Rohren: Darf man falsche Blitzer aufstellen?

Bürgerinitiative greift zur Selbsthilfe

Fake-Blitzer: Was ist erlaubt und was nicht?

Wie viele falsche Blitzer es im Ländle gibt, ist nicht bekannt. Das Thema der Radar-Attrappen fällt jedenfalls nicht in den Zuständigkeitsbereich der Polizei. Praktisch immer stünden diese Bauten nämlich auf privatem Grund, so die Auskunft der Pressestelle der LPD Vorarlberg. Zuständig ist die jeweilige Bezirkshauptmannschaft.

"Man muss unterscheiden", verdeutlicht Andreas Bohle von der Polizeiabteilung der BH Dornbirn. "Eine Person darf grundsätzlich auf ihrem Grund und Boden aufstellen, was sie mag." Hier nennt er ein Beispiel: "Mein privates Grundstück grenzt an einen Gehsteig und der Gehsteig an eine Fahrbahn. Dann dürfte ich grundsätzlich auf dem Grund und Boden einen ähnlichen Kasten aufstellen." Es müssen allerdings gewisse Vorschriften eingehalten werden: In der Straßenverkehrsordnung ist laut Bohle geregelt, dass Gegenstände am Straßenrand nicht zu einer Ablenkung, Sichtbeeinträchtigung oder Gefährdung führen dürfen. "Es passiert ja nichts. Es würde ja auch nicht blitzen, wenn jemand mit 10 km/h zu schnell vorbeifahren würde", meint er. "Es blendet nicht."