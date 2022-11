Bitterböser Scherz eines Kellners

Man setzt sich gemütlich mit Freunden oder der Familie ins Gasthaus, unterhält sich, freut sich über das Zusammensein und dann kommt die Bestellung. Jetzt ist alles perfekt, wenn da nicht dieser Kellner wäre...

In diesem viral gegangenen Video prankt ein Kellner seine Gäste, einige sind dem Herzinfarkt nahe. Wenn er an einen Tisch kommt, lässt er Tassen und Teller fallen, das sie an einem Faden befestigt sind, bemerken die Besucher erst, wenn es zu spät ist.