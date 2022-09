"Personalnot ist Teufelskreis"

Philipp Rainer (Brauereigasthof Reiner, Lochau): Wir sind immer auf der Suche nach guten Mitarbeitern. Während Covid haben sich viele umorientiert. Dabei spielen die Arbeitszeiten oft gar keine so große Rolle, das wird nur oft als Vorwand gebracht.

Andreas Weber: Wir haben in der Schattenburg mehrere Gastrobereiche. Wenn wir die nicht alle bedienen können, machen wir weniger Umsatz. Mir fehlt auch die Wertschätzung in der Gesellschaft für die erbrachte Dienstleistung. Gastronomen, die besonders unter Druck stehen, können sich oft nicht an Abmachungen halten und werden für Arbeitnehmer weniger attraktiv. Das ist ein Teufelskreis.