Neuübernahme Café Dörflinger

Gastronom Mario Kurzamann lässt ab Jänner mit der Neuübernahme des Cafés Dörflinger in der Bludenzer Innenstadt ein Stück Tradition wiederaufleben.

Ich freue mich schon sehr darauf, in der nunmehr größeren Backstube meine Kreativität ausleben zu können.“ Im Café Dörflinger werden in Zukunft auch Mittagsmenüs erhältlich sein, eine Köchin, die seinen Anforderungen entspricht, ist bereits gefunden. Eine Grundvoraussetzung für den jungen Unternehmer ist, dass die Qualität unbedingt passen muss – und das in jedem Bereich: „Für mich steht die Gästezufriedenheit im Fokus.“ Aber auch das Café Fritz wird trotz der Neuübernahme weitergeführt. Dieses übernimmt seine Schwester Sabrina Schobesberger als Quereinsteigerin: „Das Kuchensortiment wird zwar in der gleichen Backstube im Café Dörflinger produziert, unterscheidet sich aber gänzlich zum dortigen Angebot.“ Im Traditionshaus Dörflinger bleibt der Wiener Kaffeehausstil mit einem Touch ins Moderne zur Freude