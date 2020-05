Bisher kaum Verstöße: Erfahrungen der Polizei nach der Gastro-Öffnung

Seit dem 15. Mai 2020 haben Gastronomie-Betriebe in ganz Österreich wieder geöffnet. Polizeisprecher Wolfgang Dür zieht eine erste Bilanz.

In ganz Österreich kann seit dem 15. Mai 2020 wieder "eingekehrt" werden - natürlich nur unter bestimmten Bedingungen und Auflagen. So muss etwa beim Betreten des Lokals ein Mund-Nasen-Schutz getragen und ein Mindestabstand eingehalten werden. Auch die Mitarbeiter der Restaurants, Bars und Cafés müssen eine Maske oder ein Gesichtsvisier tragen. Doch werden diese Bestimmungen auch eingehalten? Wenn es zu einem Verstoß kommt, erfolgt eine Anzeige an die jeweilige zuständige Bezirkshauptmannschaft. Die Polizei sei hier nur ein unterstützendes Organ, erklärt Wolfgang Dür vom Landespolizeikommando in Bregenz auf VOL.AT-Anfrage. Wenn die Polizei aufgrund eines Verstoßes gerufen werde, greife sie ein.