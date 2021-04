Bischof Benno: Das Leben ist stärker als der Tod

Bischof Benno über die besondere Bedeutung des Osterfests in Zeiten der Corona-Pandemie und in welcher Verbindung die Osterbotschaft mit der aktuellen Krise steht - am Freitag bei "Vorarlberg LIVE".

"Für mich ist die Karwoche im Grunde genommen die Intensivstation des menschlichen Lebens, wo alles drinnen ist, was unser Leben ausmacht. Jesus geht alle Kreuzwege der Menschen mit. Er ist konkret dort, wo ich Sorgen oder Angst habe", erklärt Bischof Benno Elbs die besondere Bedeutung des diesjährigen Osterfestes.

Er erklärt, dass es in jedem Leid auch Hoffnung geben würde. "Die Botschaft des Kreuzweges Jesu ist die: Am Ende der großen Einsamkeit, der großen Verzweiflung ist - in Hinblick auf Ostern - auch der Blick auf das Leben. Denn auch in schwierigen Situationen gibt es wieder Zukunft. Man findet die Hoffnung, den Anker wieder, und entdeckt einen Weg, den man weitergehen kann. Das ist die eigentliche Botschaft von Ostern."

"Das Leben ist stärker als der Tod"

Das Leben sei stärker als das Zerstörerische. "Denn auch die Jünger dachten, als Jesus am Ende am Kreuz hing, dass das Leben vorbei wäre. Aber dann hat sich das Leben neu entwickelt. Ich bin der Überzeugung, dass das Leben stärker ist als der Tod", so Elbs.

Dieses Jahr gibt es auch eine Neuerung an Ostern: Es wird eine Fürbitte bezüglich der Corona-Situation geben. "In der Karfreitagsliturgie wird für die großen Anliegen der Welt gebetet. "Wir dürfen die Menschen nicht vergessen, die durch die Krise in die Einsamkeit oder die Armut rutschen. Das Seelische wird uns in den kommenden Jahren sehr beschäftigen", ist sich Bischof Benno sicher.

Ein wichtiger Punkt für Benno Elbs ist auch das "stellvertretende Feiern" zu Corona-Zeiten. "Nicht alle können an den Gottesdiensten teilnehmen, manche wollen es vielleicht auch nicht. Diejenigen, die die Chance dazu haben, werden stellvertetend für die anderen mitfeiern und beten", so Elbs.



Bischof Benno mit persönlichem Wunsch

Bischof Benno Elbs gibt den Menschen noch einen sehr persönlichen Wunsch für das Osterfest mit:

"Mein großer Wunsch ist es, dass wir die Erfahrung, die Jesus gemacht hat - dass durch Tod, Leid und Angst - am Schluss das Leben steht. Ich bin davon überzeugt, dass das leben und die Liebe stärker ist, als alles was kaputt macht und im innersten hoffen dürfen, dass Gott mit uns ist und alle unsere Wege mit uns geht."

