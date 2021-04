Ostern in der Pandemie und Vorarlberger helfen Gambia

Am heutigen Karfreitag wird Bischof Benno Elbs bei "Vorarlberg LIVE" über die Bedeutung des Osterfestes sprechen, und Manes Gründler und Anja Stojanovic ihr Hilfsprojekt für Gambia vorstellen.

Bischof Benno spricht am Karfreitag bei "Vorarlberg LIVE" mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer über die besondere Bedeutung des Osterfests in Zeiten der Corona-Pandemie und in welcher Verbindung die Osterbotschaft mit der aktuellen Krise steht.