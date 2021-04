Mythos Karfreitagsei: Zu Besuch auf dem Martinshof

Karfreitagseier sind außergewöhnlich. Claudia und Bertram Martin vom Martinshof in Buch über die besonderen Eier und ihre Bedeutung.

In der Osterzeit sind Eier sehr gefragt. Nicht nur als bunt gefärbte Ostereier, sondern auch in Form von Karfreitagseiern. Am Gründonnerstag werden auch auf dem Martinshof in Buch spät in der Nacht nochmals alle Nester geleert, auch am Karfreitag werden Eier gesammelt und ausgeliefert. Karfreitagseier sind besonders: Man schreibt ihnen Heilkräfte zu und sie sollen vor Unglück bewahren. Wenn man sie etwa ins Handschuhfach des Autos packt, sollen sie vor Unfällen schützen, auf steilen Wiesen sollen sie Hangrutsche vermeiden und im Keller Nässe abwenden. Auch bei diversen Erkrankungen und Schlafstörungen helfen sie nach altem Volksglauben.