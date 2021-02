Erfolg in der Krise: Das Rezept des Martinshofs

Die Pandemie und der damit verbundene Wegfall der Gastronomie hat dafür gesorgt, dass in manchen Bereichen der Landwirtschaft zu einer Überproduktion gekommen ist. Warum das nicht für den Martinshof gilt und warum hier sogar zusätzliches Personal eingestellt werden musste, dass erzählt Bertram Martin im VOL.AT-Interview.

Von einem klassischen Landwirtschaftsbetrieb entwickelte sich der Martinshof in Buch in den letzten Jahren zum Anbieter von Freilandeiern, Bioeiern, Teigwaren, Dinkelprodukten und Bio-Heurindfleisch.

Mehrere Standbeine von Vorteil

Der Grund dafür ist laut Martin, dass der Martinshof nicht nur ein Standbein hat. "Was zu einer anderen Zeit vielleicht ein Nachteil ist, ist jetzt gerade unser großer Vorteil", schildert er die Situation. Denn wie der Geschäftsführer des Martinshofs im Gespräch erklärt, wird bedarfsorientiert produziert. Das bedeutet, es wird von allem nur so viel produziert, wie auch wirklich verkauft werden kann.

Sogar Personal eingestellt

Zudem werden Eier, welche nicht verkauft werden für die Nudelproduktion verwendet. So wird überall versucht, dass so viel wie möglich verarbeitet und eine Überproduktion vermieden wird. Der Martinshof ist aktuell in der glücklichen Situation, nur wenige Einbußen zu haben. Man musste sogar mehr Personal einstellen.

Es wird mehr zu regionalen Produkten gegriffen

Geflügelpest: Durch räumliche Distanz noch keine großen Sorgen

Die aktuell wieder am Bodensee angekommene Geflügelpest betreffe den Martinshof derzeit noch nicht. Denn durch die räumliche Distanz zum Bodensee würde man sich nicht direkt im Schutzgebiet befinden. Zudem habe es in den vergangenen Tagen keine weiteren Meldungen von toten Vögeln gegeben. Man habe alle angeordneten Maßnahmen umgesetzt und würde sich strikt an diese halten, so Bertram Martin.