Das freut den Osterhasen: Wochenende wird sonnig

Sonne, Kinder und Osterhase dürfen am Wochenende um die Wette strahlen.

Sonne, Kinder und Osterhase dürfen am Wochenende um die Wette strahlen. ©VOL.AT/Steurer

Sonne, Kinder und Osterhase dürfen am Wochenende um die Wette strahlen. ©VOL.AT/Steurer

Ostern wird in Vorarlberg definitv sonnig, sagen die Meteorologen. Allerdings wird es kühler sein, als in den letzten Tagen. Eine warme Jacke wird es beim Eiersuchen also noch brauchen.

Der Freitag beginnt gering bewölkt bis wolkig und damit noch recht sonnig. Im Tagesverlauf werden die Wolken zahlreicher, ab dem Nachmittag und über den Abend hinaus sind über dem Bergland einzelne Regenschauer möglich, vielerorts bleibt es trocken. Auffrischender Nordwind drückt vom Alpenvorland her zusehends kühlere Luft nach Vorarlberg. Höchstwerte: 14 bis 19 Grad.

Prognose für Samstag

Die Wolken lockern im Laufe des Vormittags auf, vor allem abseits der Berge wird es recht sonnig. Hangwolken im Bergland bleiben länger zurück. Es bleibt deutlich kühler als zuletzt, dazu weht teils lebhafter Nordwind. Tiefstwerte: 0 bis 5 Grad, Höchstwerte: 8 bis 11 Grad.

So wird der Ostersonntag

Es steht ein sonniger, oftmals sogar wolkenloser, aber nicht allzu warmer Ostersonntag bevor. Tiefstwerte: -3 bis +2 Grad, Höchstwerte: 9 bis 13 Grad.

Vorschau auf Montag

Der Vormittag verläuft sonnig. Dann aber ziehen mit stark auffrischendem Westwind immer mehr Wolken und gegen Abend auch Niederschlag herein. Dabei kommt es zu einem Temperatursturz, die Schneefallgrenze sinkt in die Niederungen.