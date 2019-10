Bio-Hanfbier als neueste Frastanzer-Kreation

Neue Bio-Bierkreation: Hanf trifft auf Hopfen. Hanf als missverstandene Pflanze.

Die Brauerei Frastanz erweitert das bestehende Bio-Sortiment um eine weitere Sorte. Und die hat es in sich: Als erste Brauerei Vorarlbergs verfeinert sie Bio-Bier mit Bio-Hanfblüten.

Hanf und Hopfen geschmacklich zu paaren ist keine neue, aber eine wiederentdeckte Idee – die nun in Vorarlberg erstmals wieder von der Brauerei Frastanz neu interpretiert wurde. Das Ergebnis: Das Frastanzer „Hemp“ wird aus österreichischen Bio-Hanfblüten sowie Bio-Hopfen hergestellt. Das Aroma überzeugt laut Brauereidirektor Kurt Michelini durch die besonders milde Symbiose von Hanf -und Hopfengeschmack. „Bier ist das älteste Genussmittel der Welt und wurde früher unter anderem auch mit Hanf verfeinert.“

Missverstandene Pflanze

Hanf und Hopfen stammen beide aus der Familie der Hanfgewächse. Seit jeher werden beide als Nutzpflanzen eingesetzt. Der Bio-Hanfanbau ist in den vergangenen Jahren in Österreich stark gewachsen und die etwas „missverstandene Pflanze“, wie sie Michelini nennt, wird wieder als Nutzpflanze, nicht als Rauschmittel in den Fokus gerückt.