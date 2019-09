Volles Haus beim Bockbierfest in Frastanz

Das traditionelle Bockbierfest lockt am Wochenende vom 19. bis 22. September tausende Bier-Fans aus ganz Vorarlberg nach Frastanz.

Die beiden Party-Abende am Freitag und Samstag sind bereits seit längerem ausverkauft, für das 3-Schwestern-Clubbing am Donnerstag gibt es noch Restkarten.

Clubbing am Donnerstag

Am kommenden Donnerstag fällt bereits zum zehnten Mal der Startschuss zum Bockbierfest der Brauerei Frastanz. Mit dem 3-Schwestern-Clubbing wird das viertägige Brauerei- und Bierfest-Wochenende eröffnet: Die Südtiroler Partyband Volxrock und DJ Staub Sepp bringen die Besucher gleich am ersten Abend richtig zum Tanzen. Gäste in Dirndl oder Lederhose dürfen sich am Donnerstagabend über einen Welcome-Drink freuen. Hier gilt es schnell zu sein: Die Tickets sind fast vergriffen.