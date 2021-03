BH Bregenz weist Aufsichtsbeschwerde gegen Michael Ritsch ab.

Ein Antrag der Neos wurde in der Bregenzer Stadtvertretung abgelehnt, diese orteten in der Teilnahme des Bürgermeisters an der Abstimmung eine Befangenheit. Die BH weist die darauffolgende Aufsichtsbeschwerde gegen Ritsch aber ab.

Antrag der Neos abgelehnt

Der Aufsichtsbeschwerde ging ein Antrag der Bregenzer Neos in der Stadtvertretung am 21. Dezember 2020 voraus. Darin sollte der Bürgermeister per Beschluss angewiesen werden, grundsätzlich alle Personalentscheidungen ab der 15. Gehaltsklasse in der Stadtvertretung zur Abstimmung zu bringen. Der Antrag wurde zwar in der Stadtvertretung abgelehnt. Die Neos orteten jedoch im Nachhinein in der Teilnahme des Bürgermeisters an der Abstimmung eine Befangenheit.