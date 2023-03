Becker wirft Geld zum Fenster raus - Seine Gläubiger toben

Boris Becker war wegen Insolvenz-Straftaten im Gefängnis. Was der ehemalige Tennis-Star sich jetzt geleistet hat, bringt allerdings seine Gläubiger auf die Palme.

"Beckers Zeit im Gefängnis war eindeutig zu kurz. Er lebt in seiner eigenen Welt, blendet die Realität aus – wie vor der Haft", meint einer der Gläubiger gegenüber der "Bild"-Zeitung, die über Beckers jüngste Eskapaden berichtet. 2022 war Boris Becker rund sieben Monate wegen Insolvenz-Straftaten im Gefängnis gesessen.

Was passiert ist

Becker drehte gerade einen Werbespot ab, sein erster "Deal in meinen neuen Leben", wie er sagt. Ein Werbespot in dem er buchstäblich Geld aus dem Fenster wirft - Schicker Oldtimer und teure Villa inklusive. "Schmeißen Sie Ihr Geld nicht aus dem Fenster", lautet die Botschaft Beckers in dem Spot für fensterversand.com. Der Werbespot wurde noch nicht im Fernsehen ausgestrahlt.