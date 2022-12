Tennis-Legende Boris Becker ist raus aus dem Knast

Wie mehrere Medien berichten soll Boris Becker am Mittwoch freigelassen worden sein. Noch im Laufe des Tages wird seine Rückkehr in Deutschland erwartet.

Der 55-Jährige soll das britische Gefängnis Huntercombe am Mittwochvormittag verlassen haben. Gegen 15 Uhr soll Boris Becker am Flughafen München landen.

In den vergangenen Tagen wurde bereits berichtet, dass Becker nach nur acht Monaten wieder aus dem Gefängnis kommt. Der Tennis-Star profitiert dabei von einem Schnellverfahren, das nicht-britischen Gefangenen eine Entlassung und die Abschiebung in ihr Heimatland ermöglicht. Grund dafür: Die stark überlasteten Gefängnisse in England.