Nach Entlassung: In diesem Luxus-Hotel schlief Becker

Kurz nach seiner Entlassung aus dem Knast, vor seinem großen TV-Interview, checkte Boris Becker in diesem Luxus-Hotel ein.

Seit knapp sechs Tagen ist Boris Becker wieder ein freier Mann. Vor seinem großen TV-Interview gönnte sich Becker noch etwas Luxus und übernachtete in einer 2000-Euro-teuren Luxus-Suite in einem Hotel in München. Er soll im Fünf-Sterne-Nobelhotel "The Charles" übernachtet haben, wie die "Bild" berichtete.

Laut Aussagen mehrere Gäste soll der Tennis-Profi am Samstag mit seiner Partnerin im "The Charles" eingecheckt haben. Becker hat bereits zuvor öfters in diesem Luxus-Hotel übernachtet.

Gourmet-Küche und Luxus-Suite

Im Hotelrestaurant gibt es Gourmet-Küche: Etwa Risoni mit Hummer und Spargel um 45 Euro oder Steinbutt mit Artischocken um 49 Euro. Die Suite, in der Becker übernachtet haben soll hat 40 Quadratmeter, über drei Etagen verteilt mit Blick auf den botanischen Garten.

In einem Mercedes soll der Tennis-Star am Samstag vorgefahren sein, zusammen mit seiner Freundin Lilian. Am Mittwoch checkte er dann wieder aus.

©The Charles Hotel München

