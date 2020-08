Bahn-Unterflurlösung für Bregenz: SPÖ geht in die Offensive

Nach dem "Nein" der Verkehrsministerin Gewessler zu einer Unterflurlösung für die Bahnstrecke entlang des Bregenzer Bodenseeufers will SPÖ-Nationalratsabgeordneter Reinhold Einwallner die Initiative ergreifen.

Mit einem parlamentarischen Entschließungsantrag an den Nationalrat wolle er Bewegung in die Sache bringen. "Wir dürfen es nicht zulassen, dass hier wieder für viele Jahre eine Tür zugeschlagen wird. Es ist im Interesse der Vorarlberger, dass an einer Lösung gearbeitet wird. Genau dafür setze ich mich ein", so Einwallner.