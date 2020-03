Austro-Alpenkultur und amerikanische Klänge: Prinz Grizzley mit neuer Single

Mit "Drifting" veröffentlicht Prinz Grizzley eine neue Single und macht damit Lust auf das kommende Album "To My Green Moutains Home".

Endlich ist der Moment da, auf den Fans der heimischen Countrymusik gewartet haben: Prinz Grizzley und seine "Beargaroos" veröffentlicht am Freitag das Musikvideo zu seiner neuen Single "Drifting". Das Musikvideo entstand in Zusammenarbeit mit den heimischen Filmemachern Niklas Schwärzler und Thomas Stango. Der Song ist ein kleiner Vorgeschmack auf sein neues Album "To My Green Mountains Home". Der Sänger selbst beschreibt das Album als "Mischung aus österreichischer Alpenkultur und amerikanischen Klängen". Produziert wurde das Album von Beau Bedford. Aber hört selbst.