Country aus dem Bregenzerwald - Prinz Grizzley präsentiert neues Musikvideo

Chris Comper alias Prinz Grizzley kommt zwar nicht aus den USA, doch durch seine Adern fließt der Country. Nun knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung seines Albums "Come on in" gibt es ein neues Musik Video, welches im schönen Bregenzerwald gedreht wurde.

Ein emotionaler Song braucht auch ein genauso aussagekräftiges Video, für den 36-Jährigen Musiker war das aber kaum vorstellbar: “I can see darkness” ist einer meiner persönlichsten Songs auf meine Album “Come on in”, da ich ihn zu einer Zeit geschrieben habe in der Verlust und Vergänglichkeit ein großes Thema bei mir waren. Deshalb war es eigentlich nicht meine erste Wahl für ein Musikvideo, weil diese Themen in einem Musikvideo eher schwer umzusetzen sind.” Doch genau diese Herausforderung hat ihn gereizt dieses Lied in ein Video umzusetzen.

Schoppernau als Kulisse für das Drama Doch nicht nur die Macher des Videos sind an dem Erfolg beteiligt, auch die passende Location spielte da eine große Rolle. Die Kapelle Schalzbach in Schoppernau diente deshalb als Schauplatz für die emotionale Geschichte.

“Was Niklas Schwärzler und sein Team vom Forest Network aus meinem Song gemacht haben ist unglaublich. Mit jugendlichem Eifer und viel Einfühlungsvermögen haben sie dem Song auch bildliche Tiefe hinzugefügt”, erzählt der Bregenzerwälder mit einem breiten Grinsen.

Die zwei Schauspieler Anwar Kashlan und Michaela Spänle hauchen dem Video Leben und Seele ein. Das Video berührt und bringt den Schmerz eines Verlustes von den Bildschirmen, direkt zu den Zusehern nach Hause.

Prinz Grizzley ©Prinz Grizzley