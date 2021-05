Ausreisebeschränkungen beendet: Polizei zieht Bilanz

Am Mittwoch wurde die Ausreise-Testpflicht, die seit 21. April für den Bregenzerwald und seit 5. Mai für das Rheindelta galt, aufgehoben.

Rund 40 Polizisten aus allen vier Bezirken sowie der Landesverkehrsabteilung und der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung, unterstützt von 25 Soldaten sowie von Vertretern der Gesundheitsbehörden und des Vorarlberger Verkehrsverbundes, standen täglich an den sechs Kontrollpunkten im Bregenzerwald und im Rheindelta im Einsatz.

Keine großen Staus

Kuchen für die Polizisten

Die Bilanz der Kontrollpunkte:

Besondere Vorkommnisse

Tätlicher Angriff am Bödele

Am 25. April weigerte sich ein 69-jähriger Fußgänger beim Kontrollpunkt Bödele sich kontrollieren zu lassen. Der Mann wurde aggressiv und ging tätlich gegen die Beamten vor. Er wurde vorübergehend festgenommen und an die Bezirkshauptmannschaft Bregenz und die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Gefälschter Covid-Test

Ein 35-jähriger Bregenzer versuchte am 11. Mai beim Kontrollpunkt Langen/Bregenz mit einem gefälschten negativen Test, den er den Polizisten am Handy zeigte, die Ausreise aus dem Bregenzerwald zu erschleichen. Der Mann wird wegen Urkundenfälschung an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt werden.