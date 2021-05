Ausreisetestpflicht auch für Höchst, Gaißau und Fußach

Nach steigenden Zahlen muss ab Mittwoch auf bei der Ausreise aus den Gemeinden Höchst, Fußach und Gaißau ein negativer Corona-Test vorgelegt werden.

Der Bund gibt vor, dass bei einer 7-Tages-Inzidenz von über 400 über Maßnahmen diskutieren, wie Landeshauptmann Markus Wallner am Montag in einer Pressekonferenz erklärt. Das Rheindelta mit den Gemeinden Höchst, Gaißau und Fußach habe diese Grenze überschritten. Aus diesem Grund sei die Entscheidung zu verpflichtenden Ausreisetests ab Mittwoch Mitternacht gefallen. "Bitte halten Sie das Testergebnis bei der Kontrolle schon griffbereit, um den Verkehrsfluss nicht zu gefährden." Es habe immer wieder Fälle gegeben, in denen bei der Kontrolle zuerst das Ergebnis heruntergeladen werden musste.