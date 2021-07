Auch Tiere im Wildpark Feldkirch werden geimpft

Wie der Feldkircher Wildpark kürzlich mitteilte, hat auch der junge Luchs eine Impfung bekommen.

Das Luchsbaby durfte gestern einen Ausflug zum Tierarzt machen und erhielt dort eine wichtige Impfung. Das Team vom Wildpark lässt ihre Besucher auf Social Media wissen: "Alles in Ordnung mit unserem Baby."

"Spezialbesuch" in der Tierklinik

Wie die Tierklinik Schwarzmann auf Social Media mitteilt, hatten sie kürzlich "Spezialbesuch" in der Klinik: "Gestern hatten wir wieder einmal einen außergewöhnlichen Patienten bei uns in der Klinik. Wir freuen uns immer ganz besonders, wenn der Wildpark-Feldkirch uns einen Besuch abstattet. Dieser junge Luchs hat gestern seine erste Impfung bekommen. Der Zwerg schaut zwar zuckersüß aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Da braucht es für eine Impfung eines kleinen Luchses gleich zwei Leute zum Einhalten und vor allem dicke Handschuhe."

Der Kleine hätte sich aber wacker geschlagen und darf in wenigen Wochen nochmals zur Auffrischungsimpfung in die Tierklinik kommen. In der Klinik wäre man schon gespannt, wie groß der "Zwerg" bis dahin sein wird.