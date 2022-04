Armutskonferenz fordert Revolution bei der Wohnbeihilfe

Wie viel Geld braucht man für ein gutes Leben? Michael Diettrich, Sprecher der Armutskonferenz, spricht in "Vorarlberg LIVE" über Armut und was dagegen getan werden müsste.

Die Vorarlberger Armutskonferenz hält die derzeitigen Maßnahmen zur Abfederung der Inflation für wenig zielgerichtet und verlangt eine andere Herangehensweise. „Statt viel Geld mit der Gießkanne zu verteilen, müssten sich die Entlastungsmaßnahmen viel mehr auf diejenigen konzentrieren, die kaum Möglichkeiten zur Kompensation der aktuellen Teuerung haben“, sagt der Sprecher der Armutskonferenz, Michael Diettrich. Im Studio von Vorarlberg LIVE fordert er, vor allem auf eine Reform der Wohnbeihilfe zu setzen. „Die Wohnkosten waren in der Vergangenheit der größte Treiber der Armut. Entlastungen würden hier Spielräume schaffen, zusätzliche Belastungen in anderen Bereichen abzufangen.“

Bedingtes Grundeinkommen



Diettrich fordert eine Art „bedingtes Grundeinkommen“, also für all jene, die über ein eigenes Einkommen verfügen. „Wir wollen, dass die Wohnbeihilfe in Richtung Wohnbedarfshilfe erweitertert wird.“ Es sollen damit nicht nur Miet- und Betriebskosten bezuschusst, sondern auch Heiz- und Stromkosten berücksichtigt werden. Am Ende müsse ein Grundeinkommen bleiben, das ein gutes Leben auf niedrigem Niveau erlaube. Für Alleinstehende wären dies nach Abzug des Wohnbedarfs 852 Euro monatlich, für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern 2669 Euro und für einen Alleinerzieherhaushalt mit einem Kind 1497 Euro, rechnet Diettrich vor.