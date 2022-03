"Wirtschaftsbund-Direktor hat in eigene Tasche gearbeitet"

Der ehemalige WKV-Spartenobmann der Industrie, Christoph Hinteregger, kritisierte am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" die Inseratenpraxis des Wirtschaftsbundes.

Video: Hinteregger über den "Stil"

Hinteregger berichtet ähnliches von Kesslers Vorgänger Walter Natter. Doppelmayer habe diesem ein Inserat im Wert von 600 Euro zugesagt, Natter infolge dessen aber "die Marketingabteilung in meinem Namen gedrängt, das große Format um 1200 Euro zu nehmen".

Video: Hinteregger über die Zukunft des Wirtschaftsbundes

Es sei vieles nicht ordnungsgemäß abgelaufen. So habe der Wirtschaftsbund keine jährlichen Jahreshauptversammlungen abgehalten: "Wenn es den oberen Herren taugte, gab es eine Generalversammlung", erzählt Hinteregger. In seiner aktiven Zeit - es waren 17 Jahre - habe es drei solcher Versammlungen gegeben. Die Gebarung sei dabei schnell erledigt gewesen. "Wir wussten nie, was mit den Finanzen des Wirtschaftsbundes los ist." Hinteregger fordert nun ein neues Leitbild. "Es braucht einen ehrlichen, moralisch anständigen und ethisch properen Umgang." Es brauche eine neue Kultur im Wirtschaftsbund, die nur mit neuen Köpfen zu erreichen sei. "Die anderen sind zu sehr im alten Fahrwasser."