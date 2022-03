So sieht das Ankunftszentrum in Nenzing aus

Landesrat Christian Gantner war am Donnerstag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Am Freitag nimmt ORS wieder ein Erstaufnahmezentrum in Vorarlberg in Betrieb. Dieses sei als erste Anlaufstelle in Vorarlberg gedacht, erklärt Landesrat Christian Gantner in Vorarlberg LIVE. Hier werde die Registrierung über einen Covid-Test bis zur medizinischen Betreuung und Beratung durch die Caritas gebündelt. Es sei wichtig, diese Schritte gebündelt und in enger zeitlicher Abstimmung anbieten zu können, bevor sie in andere Unterkünfte weiterziehen: "Die Menschen sollen dann ein bis zwei Wochen bleiben und werden dann in die endgültigen Quartiere zugeteilt", versichert Gantner den befristeten Charakter des Aufenthalts im Auffanglager. Er bekomme immer noch jeden Tag rund 20 Angebote an Wohnraum für die Vertriebenen. Auch das Rote Kreuz stehe als strategische Reserve bei der Flüchtlingsbetreuung weiter zur Verfügung.