"Anregungen" aus dem Innenministerium: Das sagt Vorarlbergs Polizei

Auch die Vorarlberger Polizei wird wegen der "Anregungen" aus dem Innenministerium ihre Informationspolitik nicht ändern, so der Leiter der Pressestelle, Rainer Fitz, gegenüber VOL.AT.

Derzeit schlagen die “Anregungen” aus dem Innenministerium zur Informationspolitik medial hohe Wellen. So sollen die Staatsbürgerschaft und der Aufenthaltsstatus von Verdächtigen in Aussendungen in Zukunft explizit genannt werden. Auch Sexualdelikte sollen verstärkt kommuniziert werden. Rainer Fitz, Leiter der LPD-Pressestelle Vorarlberg: Die Linie der Vorarlberger Polizei sei dazu, dass man bei reisenden Tätern grundsätzlich die Nationalität bekannt gebe. Anders verhalte sich dies bei in Vorarlberg wohnhaften Tätern: Hier würde die Nationalität nicht genannt.