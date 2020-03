Anglerin entdeckt mysteriöses Seeungeheuer im Urlaub

Im Internet wird er nur der Feuerwurm genannt. So ein mysteriöses Seeungeheuer sieht man nicht alle Tage.

Die Hobby-Anglerin Alyssa Ramirez hatte das mysteriöse Tier in ihrem Urlaub in Texas an Land gezogen. Sie habe gedacht, dass es sich dabei um ein Stück Seetang handle. Als sie die langen rot-weißen Stacheln sah, wusste sie aber, dass es etwas anderes sein musste.