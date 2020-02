Vor Erdbeben: Mysteriöse Tiefseefische schwimmen an Oberfläche

Was schwimmt hier denn im Wasser? Schlängelnd bewegt sich diese Kreatur durch das düstere Meer.

Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Riemenfisch. Das Ungewöhnliche daran: Eigentlich leben die Riesenfische in der Tiefsee. Doch in letzter Zeit schwimmen sie immer häufiger an die Oberfläche. Für Japans knochenlose Unglücksboten ist das sehr ungewöhnlich.