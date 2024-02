Amazon Prime Video führt Werbepausen ein: Kunden müssen mehr zahlen, um sie zu vermeiden

Wer zu Wochenbeginn den Amazon-Streaming-Dienst Prime Video aufrief, sah zuerst diesen Info-Kasten: "In Filmen und Serien, die in Prime enthalten sind, werden ab sofort einige wenige Anzeigen eingeblendet."

Prime Video ab jetzt mit Werbung

Der US-Streaming- und Handelsriese Amazon baut seit 5. Februar in Österreich, Deutschland, Großbritannien und Kanada Werbung in das seit vielen Jahren bestehende Bezahlangebot ein. In den USA wird die Werbung bereits seit Ende Jänner platziert. Amazon hat neben Prime Video mit Freevee einen zweiten Streaming-Dienst, der kostenlos ist und bereits komplett auf Einnahmen durch Werbung, die in den Serien und Filmen gezeigt wird, abzielt.