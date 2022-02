Amazon-Ansiedlung: Was für die Grünen dagegen spricht

Das geplante Amazon-Verteilerzentrum im Betriebsgebiet Dornbirn Nord sorgt auch bei den Grünen für Unmut. Sie sehen die Auswirkungen auf die Standortentwicklung kritisch.

Amazon plant einen Standort in Dornbirn. Im Industriegebiet Pfeller soll ein Verteilerzentrum entstehen. Das Projekt sorgt seit einiger Zeit für Unruhe in der Messestadt. Nun schalten sich die Grünen ein. Raumplanungssprecher Bernie Weber und die Dornbirner Stadträtin Juliane Alton informierten am Donnerstag über ihre Sicht der Dinge. Das geplante Amazon-Verteilerzentrum im Betriebsgebiet Nord in Dornbirn hätte aus ihrer Sicht negative Folgen für den Verkehr, den Umwelt- und Artenschutz sowie die Standortentwicklung.