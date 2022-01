Amazon in Dornbirn: Das ist der aktuelle Stand

Der Dornbirner ÖVP-Stadtrat Julian Fässler sprach in "Vorarlberg LIVE" über die geplante Amazon-Ansiedelung.

Dass Amazon sich gerne in Dornbirn ansiedeln möchte ist schon länger bekannt. Aktuell würde sich das ganze aber noch in der Planungsphase befinden, wie Stadtrat Julian Fässler (ÖVP) in "Vorarlberg LIVE" sagt.