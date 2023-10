Altacherin Daniella (25) bei "Bauer sucht Frau": "Es wird hoch, es wird bunt"

Es wird bunt, es wird hoch und vor allem wird es spannend in der heutigen Folge von "Bauer sucht Frau". Daniella (25) aus Altach verrät vorab, worauf sich Zuschauer freuen dürfen.

Daniella, die in dieser Staffel von "Bauer sucht Frau" als Hofdame bei Bauer Philip im Burgenland zu Gast ist, hat uns einige interessante Details gegeben. "Ich war die erste Hofdame und habe den ganzen Montag mit ihm alleine verbracht", verriet sie gegenüber VOL.AT. Fans der Sendung können gespannt sein, was die beiden alles erlebt haben.

Doch nicht nur das: "Die heutige Folge hat mit viel Höhe zu tun. Es wird hoch und bunt", gibt Daniella geheimnisvoll zu verstehen. Was genau das bedeutet, werden die Zuschauer wohl erst heute Abend erfahren. Aber die wirkliche Überraschung der Episode? Eine große Aussprache. "Am meisten freuen können sich die Zuschauer über die große Aussprache, bei der alle Hofdamen alle Bauern aufeinander treffen und viel diskutiert wird", meint die Altacherin. "Was ich bis jetzt mitbekommen habe, werden bei manchen Bauern und Hofdamen auch die Fetzen fliegen", verdeutlicht sie.