Miss Earth Austria: Daniella aus Altach über das Finale

So weit kam Daniella

Nach Model-Jobs im Ländle und Auftritten bei der Modeschau der Frühjahrsmesse und Dornbirner Modenacht wurde es am Freitag ernst. Beim Finale des Österreich-Vorentscheids im Lockenhaus im Burgenland trat sie gegen Mädels aus ganz Österreich an. "Ich habe es in die Top 8 geschafft und dann leider nicht mehr weiter", erklärt die angehende Altenpflegerin gegenüber VOL.AT. Leer ausgegangen sei sie allerdings nicht. Sie habe eine Casting-Einladung für die Antalya Fashion Week in der Türkei erhalten, verrät sie.