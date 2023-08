Miss Earth Austria: Daniella aus Altach ist im Finale

Die Miss Earth steht ganz im Zeichen von Umwelt und Umweltschutz. Mit dabei ist beim Finale am 25. August auch eine Vorarlbergerin. VOL.AT traf Daniella Nussbaumer zum Gespräch.

Daniella aus Altach ist im Finale von Miss Earth Austria. ©VOL.AT/Mayer

Angehende Altenpflegerin und Freizeit-Model

Daniella Maria Nussbaumer ist 25, wohnt in Altach und besucht die Schule für Sozialbetreuungsberufe in Bregenz (SOB). Die ursprünglich aus Langenegg stammende Miss-Anwärterin arbeitet im Sozialzentrum in Altach. Model-Luft schnupperte sie bereits mit kleineren Jobs in Vorarlberg, auch bei der Modeschau der Vorarlberger Frühjahrsmesse oder der Dornbirner Modenacht. "Miss Earth hat ganz ganz viel mit Umwelt zu tun, mit Nachhaltigkeit, mit Regionalität", erklärt die angehende Altenpflegerin im Gespräch mit VOL.AT. Nur diese Misswahl kam für sie infrage, wie sie erklärt. "Ich komme aus dem Bregenzerwald, wo viel Natur ist, ganz viel Regionalität an erster Stelle steht", meint sie dazu.

Finale am 25. August

Nach ihrer Bewerbung wurde sie zum Casting in Bad Gams in der Steiermark eingeladen. "Um die 50 Mädels waren dort", erklärt sie. In verschiedenen Durchgängen mit Catwalks musste sie auch ein selbst überlegtes Umwelt-Projekt vorstellen. Dann kam sie ins Halbfinale. "Vom Halbfinale bin ich dann eigentlich direkt ins Finale gekommen", meint Nussbaumer. "Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet." Schockiert sei sie gewesen, als sie ihren Namen gehört habe. Sieben Finalistinnen stehen fest, am 25. August, beim Finale selbst, findet noch ein Casting statt. Insgesamt kämpfen dann 15 Mädels aus ganz Österreich um den Titel der "Miss Earth Austria". Es gibt vier Gewinnerinnen: Die Miss Earth Austria fährt zum großen Bewerb nach Vietnam, außerdem gibt es die Miss Earth Air, die Miss Earth Fire und die Miss Earth Water.

Video: Daniella im Gespräch

self all Open preferences.

"Ich hoffe, dass ich unter die top vier komme"

Als ihr Umweltprojekt wählte sie die Regionalität. "Wir haben bei uns daheim auch ein kleines Geschäft, in dem wir viele regionale Produkte verkaufen", gibt sie zu verstehen. "Das war ein guter Grundstein für mich, um ein Umweltprojekt ins Leben zu rufen." Für sie bleibt jetzt abzuwarten, wie ihr Auftritt und das Projekt beim Finale am 25. August im Burgenland ankommen. "Ich schätze meine Chancen ganz okay ein", meint die junge Vorarlbergerin. "Ich hoffe, dass ich unter die top vier komme." Ob es bis zum großen Sieg reiche, sei schwierig zu sagen, da viel tolle Mädels mit dabei seien. "Für mich ist es natürlich eine Ehre, dass ich die einzige Vorarlbergerin bin, die dabei ist", verdeutlicht Daniella Nussbaumer gegenüber VOL.AT. Sie hofft natürlich, die Krone nach Vorarlberg zu bringen.