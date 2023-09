"Bauer sucht Frau" - Ein mutiger Schritt: Daniella aus Altach teilt ihre Geschichte

Unter den Frauen, die für den Burgenländischen Therapie-Bauern Philip anreisen, befindet sich Daniella aus Altach, eine Frau mit einer besonderen Geschichte.

Offenheit und Ehrlichkeit bei der Bewerbung

In einer stillen Minute zwischen den beiden brachte Daniella das Thema auf den Tisch. "Ich hab in meiner Bewerbung dazugeschrieben, dass ich eine Geschlechtsumwandlung gemacht hab," begann sie und öffnete die Tür zu einem Thema, das vielen schwerfällt. Ihr mutiger Schritt, so offen darüber zu sprechen, zeigt ihre Stärke und ihr Vertrauen in Philip.