Alleinerziehende Mama: "Kann man es sich leisten? Diese Frage stellt sich nicht"

Teuerung kommt "obendrauf"

"Müssen alles alleine hinkriegen"

Mit der Kostensteigerung sei es nicht mehr so einfach, schnell einkaufen zu gehen oder mit den Kindern etwas zu unternehmen – geschweige denn in den Urlaub zu fahren. Dann gebe es noch Ängste, den Job zu verlieren, meint Hermes. Das falle bei ihr durch die Selbständigkeit zwar weg, doch sie habe immer noch Sorgen, weniger Aufträge zu bekommen. Sie könne sich als Selbstständige die Arbeitszeiten einteilen, andere Alleinerziehende seien angestellt und hätten nur fünf Wochen Urlaub. "Die müssen das alles alleine hinkriegen", verdeutlicht sie. Wenn man Glück habe, gebe es noch einen zweiten Elternteil, alleine sei es gerade jetzt "richtig belastend".

Preise steigen, Alimente nicht

Selbstverständlich werde auch der Lebensmitteleinkauf teurer. Vorher habe man noch nach Lust und Laune einkaufen können, was man wolle. "Das ist nicht mehr so", gibt Hermes zu verstehen. Sie höre auch von anderen alleinerziehenden Eltern, dass nur noch einmal die Woche und beim Diskonter eingekauft werde. Man müsse genau überlegen, was man ausgebe. "Die Teuerung bei Lebensmittel ist sicher die, die massiv gestiegen ist. Aber die Alimente steigen nicht", so die Alberschwenderin. Man müsse überlegen, ob man sich beispielsweise das zweite Päckchen Butter noch leisten könne.