In allen Gesellschafts-Schichten: Mehr Gewalt in Zeiten von Teuerungen

Der Vorarlberger Familienverband präsentierte am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz seine Arbeit und Leistungen 2022. Dabei wurde vor allem auch auf die steigenden Herausforderungen für Familien und Alleinerziehende eingegangen.

So stellten die aktuellen Teuerungen auch im Bereich der Familienhilfe, einem der Tätigkeitsfelder des Vorarlberger Familienverbands, einen enormen Problemherd dar. Und das nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in psychosozialer Hinsicht, wie Guntram Bechtold, Obmann des Vorarlberger Familienverbands, verdeutlicht. So war im vergangenen Jahr ein Anstieg an Gewaltandrohungen und auch -ausübungen zu verzeichnen.